В аэропорту Сургута восемь рейсов задерживаются из-за тумана

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 января. /ТАСС/. Вылет восьми рейсов задержан на несколько часов в понедельник из-за погодных условий в крупнейшем аэропорту Ханты-Мансийского автономного округа - Сургуте, сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

По данным регионального гидрометцентра, в настоящее время в Сургуте минус 40 градусов.

"Вылет задержан из-за погодных условий. Из-за мороза - туман", - сказал собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло аэропорта Сургута, в частности, задержан вылет рейса в Санкт-Петербург на 8 часов, до 13:15 (11:15 мск), в Москву также на 8 часов, до 16:00 (14:00 мск), в Уфу на 4 часа, до 13:55 (11:55 мск), в Новосибирск - на 7 часов до 20:45 (18:45 мск).