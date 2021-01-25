На Урале в ходе учений отработали новые способы подавления дронов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Учения по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), на которых были отработаны новые способы подавления дронов, прошли в Челябинской области. Ход маневров проинспектировал командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

"Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин проинспектировал учения на полигоне в Челябинской области, в ходе которых был проведен военно-технический эксперимент с применением новых способов противодействия беспилотным летательным аппаратам "противника", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что в ходе трех эпизодов учений специалисты подразделений противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, радиоразведки и аэрозольного противодействия впервые действовали совместно в составе сводной тактической группы. Беспилотники в воздухе обнаружили расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор-М1". После передачи данных на пункт управления специалисты РЭБ подавили каналы связи и навигации, чтобы предотвратить взлет БПЛА. Роль воздушного противника выполняли беспилотники "Тахион", "Застава" и "Орлан-10".

На завершающем этапе учений расчеты аэрозольного противодействия скрыли защищаемый район и средства ПВО в видимом и инфракрасном диапазонах, применив термодымовую аппаратуру ТДА-3.

"Целью проведения эксперимента являлось определение оптимального состава сил и средств группировки для достижения наибольшей эффективности в борьбе с беспилотными летательными аппаратами", - цитирует пресс-служба Лапина.

В учениях были задействованы более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники, в том числе станции подавления РЭБ "Поле-21", "Житель", "Свет-КУ", радиолокационные станции П-19 "Дунай" и "Ниобий".