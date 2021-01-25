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На Ямале вертолет вернулся на площадку взлета из-за отказа автопилота

Пострадавших в результате инцидента нет

ТАСС, 25 января. Вертолет Ми-8 авиакомпании Utair, совершавший коммерческий рейс в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), вернулся на площадку вылета из-за отказа автопилота. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в понедельник.

"В Ямало-Ненецком автономном округе 25 января воздушное судно авиакомпании "Utair - Вертолетные услуги" Ми-8, выполняющее коммерческий рейс сообщением Бурэнерго - ВЖК Находка, по причине отказа автопилота вернулось на площадку Бурэнерго. На борту находились 20 пассажиров, три члена экипажа", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что посадка произведена благополучно, пострадавших нет. "Новоуренгойским, Сургутским транспортными прокурорами организована проверка в сфере безопасности полетов", - добавили в ведомстве.

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