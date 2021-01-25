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Помощника экс-схимонаха Сергия арестовали еще на 15 суток

Всеволода Могучева признали виновным по делу о возбуждении ненависти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Верхнепышминский городской суд назначил административный арест на 15 суток по статье о возбуждении ненависти помощнику отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова) Всеволоду Могучеву. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Наказание - 15 суток административного ареста", - сказал собеседник агентства.

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31 декабря 2020 года суд в Екатеринбурге назначил Могучеву 15 суток административного ареста за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. 12 января его арестовали еще на 15 суток по статье о возбуждении ненависти за посты в соцсетях.

Ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре были задержаны бывший схимонах Сергий (Романов) и Могучев, отвечающий за связи монастыря с общественностью и публиковавший на YouTube-канале проповеди Романова. Романов арестован в Москве, ему вменяются преступления по ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), 330 ("Самоуправство") и 110.1 ("Склонение к самоубийству").

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