На Урале может появиться Центр испытаний высоковольтного оборудования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Центр испытаний высоковольтного оборудования может быть создан в РФ в течение пяти-семи лет, одной из основных площадок для его создания рассматривается Свердловская область, сообщил журналистам в Уральском региональном информационном центре ТАСС президент Ассоциации "Уральский кластер энергомашиностроения" Денис Папилин.

"В 2020 году удалось вывести вопрос на федеральный уровень. На данный момент принято положительное решение о возведении испытательного центра в стране. <…> Уже начата проработка технического задания. Он может появиться (на территории Свердловской области - прим. ТАСС) в течение пяти-семи лет", - сказал он.

Директор по развитию ассоциации Аркадий Мильков пояснил, что Свердловская область рассматривается как одна из трех площадок для размещения центра испытаний наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Задачей ассоциацией в том числе является работа, проводимая для размещения объекта на территории области, где сосредоточены производители высоковольтного оборудования.

Папилин, в свою очередь добавил, что многие производители вынуждены ездить на испытания высоковольтного оборудования в страны Европейского союза и Республику Корея, что влечет дополнительные временные и финансовые затраты. Свердловская область, по его словам, с советских времен является одним из лидеров в производстве высоковольтного оборудования, занимает первое место в стране по выпуску высоковольтной продукции. В советское время в области размещались два подобных центра, поэтому сохранились школа и научная база, дополнительным аргументом для размещения центра на территории области является географическое положение Урала.

"Со стороны Свердловской области мы сейчас ждем проработки от органов исполнительной власти дополнительных мер нефинансового характера, который позволит склонить чашу выбора региона в нашу строну. Это может быть, к примеру, как вариант - размещение испытательного центра на территории НТЦ "Татищев", - сказал президент Ассоциации.

Уральский кластер энергомашиностроения - отраслевое объединение в форме некоммерческой организации. Основными задачами кластера являются проектирование, выполнение работ и поставка оборудования в сфере энергетики, энергоснабжения и энергосбережения.