В Свердловской области в 2021 году планируют заключить более 6 тыс. социальных контрактов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют заключить в 2021 году более 6 тыс. социальных контрактов с жителями региона. Так, свердловчанам будет оказана помощь в поиске работы и преодолении трудной жизненной ситуации, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики региона.

"Планируется, что в 2021 году будет заключено более 6 тыс. социальных контрактов, в том числе на реализацию мероприятия по поиску работы - более 1,5 тыс. социальных контрактов, по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности - около 600 социальных контрактов. На финансирование указанной меры социальной поддержки в 2021 году предусматривается 930,8 млн рублей, в том числе 623,6 млн рублей (67% от общего объема финансирования) за счет средств федерального бюджета", - рассказали в департаменте.

Свердловчанам помогут в поиске работы, преодолении трудной жизненной ситуации, осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности, а также в ведении личного подсобного хозяйства. Уточняется, что по итогам 2021 года доля людей, преодолевших трудную жизненную ситуацию после завершения соцконтракта, должна составить не менее 25% от общего числа получателей поддержки. Планируется, что к началу 2022 года удастся увеличить доходы не менее чем у 1 260 семей.

В департаменте отметили, что с 2021 года поддержка по соцконтрактам осуществляется в том числе из средств федерального бюджета в рамках соглашения с Минтрудом. В 2020 году финансирование проводилось только за счет средств областного бюджета, на выплаты было направлено около 480 тыс. рублей.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство в 2021-2023 годах выделит почти 79 млрд рублей на заключение социальных контрактов с жителями российских регионов. Средства будут направлены на мероприятия по поиску работы, прохождение профессионального обучения, дополнительного профобразования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. В результате за три года почти 400 тыс. семей смогут увеличить свои доходы, не менее чем 300 тыс. граждан - открыть собственное дело, зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых.

Социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума. В прошлом году на реализацию социального контракта в рамках пилотного проекта в 21 регионе выделили 7 млрд рублей.