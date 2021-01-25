В Челябинске осудили экс-директора МУП за незаконную сдачу в аренду подземного перехода

ЧЕЛЯБИНСК, 25 января. /ТАСС/. Суд в Челябинске признал экс-директора муниципального учреждения виновной том, что она незаконно сдала в аренду коммерческой структуре подземный переход в центре города и тем самым нанесла бюджету ущерб на 4,9 млн рублей. По решению суда женщина должна возместить ущерб, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по Челябинской области.

6 сентября 2019 года со ссылкой на областную прокуратуру сообщалось, что правоохранительные органы в Челябинске возбудили уголовное дело о сдаче в аренду подземного перехода под площадью Революции по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") в отношении неустановленных лиц из числа руководства администрации Челябинска и МАУ "Горсад им. А. С. Пушкина".

"Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего директора муниципального учреждения "Горсад им. А.С. Пушкина". Она признана виновной в халатности при использовании муниципального имущества (ч. 1 ст. 293 УК РФ). <…> Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Также удовлетворены исковые требования муниципального учреждения о взыскании с осужденной 4,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина в 2018-2019 годах сдала подземный переход в аренду без проведения торгов и на заведомо невыгодных условиях.