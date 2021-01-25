Югра планирует в 1,5 раза увеличить число рабочих мест в 2021 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 января. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют в 2021 году организовать 24,5 тыс. рабочих мест, что в 1,5 раза больше, чем было создано в 2020 году. Большая часть из них - временные, для поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации во время пандемии, сообщил ТАСС в понедельник и. о. директора департамента труда и занятости населения Югры Валерий Беспояско.

"В 2021 году в Югре планируется создать 24 565 новых рабочих мест. Большая часть из них - временные, чтобы поддержать тех граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в том числе из-за пандемии. В 2020 году таких мест было создано 15 870", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в частности, планируется, что около 600 человек защитят бизнес-план и станут предпринимателями. "В целом, временные рабочие места нужны для поддержки людей, пока идет поиск им постоянной работы или их переобучение на новую профессию. В это время они работают там, где не нужна высокая квалификация - курьерами, разнорабочими, подсобными рабочими и т.д.", - уточнил Беспояско.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 25 января зарегистрировано 46 535 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 211 - за последние сутки. Умерли 645 человек, 43 089 пациентов выздоровели. Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 31 января для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями.