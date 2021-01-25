Курганские власти создадут историко-археологический парк, название которому выберут жители

ТАСС, 25 января. Курганские власти объединят в один историко-археологический парк реконструкцию древней обсерватории Савин-1 конца эпохи энеолита - ранней бронзы (первая половина III тысячелетия до н.э.) в Белозерском районе, экспозиции под открытым небом в деревне Гагарье рядом с археологическим объектом "Курганная группа Гарьевой", а также древнее городище. Запущено голосование за название будущего парка, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора.

Ранее ТАСС сообщал, что реконструкция древней обсерватории Савин-1 завершилась. На проведение реконструкции из Фонда президентских грантов было направлено 3,8 млн рублей, проект реализуют "Зауральское общество друзей истории, археологии и культуры" и КГУ при участии Тюменского научного центра СО РАН и Челябинской ассоциации экспериментальной археологии "Археос".

"Жители Курганской области голосуют за название историко-археологического парка в Белозерском районе. Он будет включать в себя несколько интересных объектов, в том числе полноразмерную реконструкцию археологического памятника святилища Савин-1 (она уже создана), экспозиции под открытым небом в деревне Гагарье, близ археологического объекта "Курганная группа Гарьевой" (проект пока в стадии возведения), а также древнее городище (пока на стадии планирования). Все это теперь будет единым парком - это в том числе будет удобно для организации комплексных туров, которые смогут рассказать об истории и уникальности этих мест", - говорится в сообщении.

Власти предложили жителям на выбор четыре варианта названия: "Земля предков", "Савин", "Святилище Савин", "Древние курганы". Кроме того, можно предложить свое название. Голосование завершится 31 января.

По данным пресс-службы губернатора, рядом с археологическим памятником Савин-1 будет обустроена туристическая инфраструктура - прокат туристического оборудования, гончарная мастерская, костровая и мангальная зоны, беседки. "Что касается двух других объектов, которые должны войти в парк, - экспозиция и древнее городище - они пока находятся на этапе создания. Правительство Курганской области ведет работу с инвесторами для привлечения в проект частных средств", - рассказали в правительстве.

Территорию святилища-обсерватории Савин-1 иногда называют "зауральским Стоунхенджем" из-за внешнего сходства с британским. Пробная реконструкция объекта была проведена археологами Москвы и Кургана в 1997 году, возле обсерватории были зафиксированы еще два круговых святилища этого времени. Обсерватория является объектом культурного наследия федерального значения и одним из самых восточных вудхенджей - неолитических круглых деревянных сооружений, святилищ.