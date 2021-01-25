В некоторых регионах Урала ожидается потепление

ТАСС, 25 января. Потепление придет в часть регионов Уральского федерального округа (УрФО) в ближайшие три дня. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до плюс 1-2 градусов в дневные часы, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 26 января] облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем с мокрым снегом, в отдельных районах гололедные явления. <…> Температура воздуха днем - плюс 2 - минус 3 градуса", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. Уточняется, что 27 января температура в дневные часы достигнет минус 1-6 градусов, а в четверг вновь поднимется выше нуля - до плюс одного.

По данным челябинского гидрометцентра, в регионе ожидаются плюсовые температуры в ближайшие три дня, гололед и туман утром. Теплее всего будет во вторник - дневная температура поднимется до плюс двух градусов, в среду и четверг - до плюс одного. В Курганской области выше нуля температура в дневные часы не поднимется, но в регионе также значительно потеплеет: до минус 1-6 во вторник. К четвергу незначительное похолодание - до минус 3-8.

В Тюменской области, как сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, 26-28 января ожидается потепление, местами небольшой снег. Во вторник днем синоптики обещают повышение температуры до 0 градусов, ночью - до минус 14 - 19 градусов, 27-28 января также сохранится теплая погода - температура воздуха днем - минус 1-7 градусов, ночью - минус 5-10. По данным гидрометцентра ХМАО, в регионе в ближайшие три дня в большинстве районов ожидается небольшой и умеренный снег, метель. Температура днем 26 января - до минус 30-35 градусов, в юго-западных районах - до минус 2-7 градусов, днем в южных районах в среду и четверг - до минус 10-15 градусов, в целом по региону - до минус 30-35 градусов.

Потепление не ожидается только в Ямало-Ненецком автономном округе. В ближайшие три дня в регионе снег, метель и изморозь. Температура воздуха ночью опустится до минус 47-48, днем - до минус 30-35 градусов.