Суд наложил запрет на снос здания техникума в центре Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Октябрьский районный суд города Екатеринбурга по ходатайству прокуратуры наложил запрет на снос конструктивистского здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) в центре Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуре Свердловской области во вторник.

Корпорация "Маяк" начала снос принадлежащего ей конструктивистского здания в начале января. Против сноса объекта, где арендовали помещения под офисы, выступили общественники, по словам которых, строение рекомендовано к включению в реестр объектов культурного наследия.

"Прокуратура заявила в суде ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета продолжения деятельности по демонтажу здания № 20 по ул. Декабристов в Екатеринбурге до рассмотрения искового заявления по существу. Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство прокуратуры района о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета продолжения деятельности по выполнению демонтажных работ на объекте до вынесения судебного решения по существу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что прокуратура проводит проверку в связи с демонтажом конструкций здания, а также обрушением стены здания во время сноса. К проведению надзорных мероприятий привлечены специалисты департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. "Кроме того, прокуратура директору [подрядной организации] ООО "ГУП Инвестстрой" внесла представление с требованием об устранении нарушений федерального законодательства, а также в отношении ООО "ГУП "Инвестстрой" возбудила административное дело по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ ("Нарушение требований технических регламентов, проектной документации в области строительства")", - добавили в ведомстве.

Здание ПРОМЭКТа было построено в стиле конструктивизма в 1929 году по проекту архитекторов Осипова и Макарова.