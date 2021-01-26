Умер старейший депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Терешков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Старейший депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Терешков умер на 74-м году жизни, сообщили в региональном министерстве финансов во вторник. С 2004 года он возглавлял комитет по бюджету, также являлся председателем комиссии по регламенту.

Ранее местные СМИ сообщали, что Терешков переболел коронавирусом.

"От нас ушел Владимир Андреевич Терешков, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Заксобрания Свердловской области, наш коллега, авторитет, ставший родным человеком для нашего министерства. Владимир Андреевич был одним из инициаторов согласительных процедур по бюджету с нашими муниципалитетами, он искренне переживал и делал все возможное, чтобы наши территории развивались и люди в них жили достойно", - отметили в министерстве.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи со смертью Терешкова. "Мы прощаемся с одним из выдающихся уральцев. Светлая, добрая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - написал глава региона в своем аккаунте в Instagram.

Владимир Терешков окончил Уральский политехнический институт, затем Академию народного хозяйства при правительстве РФ. Кандидат экономических наук, магистр государственного управления. Является автором нескольких изобретений в области охраны окружающей среды, лауреат премии Совета Министров СССР. В сентябре 1991 года назначен на должность заместителя председателя Верх-Исетского райисполкома, а потом на должность главы администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга, где проработал до марта 2004 года.