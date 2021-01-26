Международный аэропорт Челябинская открыли после ребрендинга и редизайна

ЧЕЛЯБИНСК, 26 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Челябинска, известный ранее как Баландино, открыли во вторник после редизайна и ребрендинга. Аэропорт будет носить имя выдающегося уроженца региона и основателя отечественной атомной отрасли Игоря Курчатова, передает корреспондент ТАСС.

"Игорь Васильевич Курчатов всегда стоял отдельным образом, несмотря на созвездие руководителей атомной отрасли, до сих пор к его авторитету, работам, духу относятся с глубочайшим уважением. Здесь, как говорится, сам бог велел назвать аэропорт его именем, и, кстати, не только потому, что он родился в Челябинской области, а еще и потому, что регион - это неотъемлемая часть атомного проекта", - сказал на церемонии открытия генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Губернатор региона Алексей Текслер отметил, что обновленный аэропорт дает возможность региону решить сложности с развитием авиаперевозок. "Важный день для аэропорта, хоть он фактически начал работать в конце 2019 года, но сегодня особая веха в его жизни. Мы открываем аэропорт в обновленном стиле. До строительства нового терминала мы испытывали некоторые сложности в развитии авиаперевозок в регионе, сегодня аэропорт готов принимать минимум 2,5 млн пассажиров в год, его возможности увеличились в несколько раз. Мы продолжаем и, надеюсь, в мае завершим реновацию международного терминала", - сказал он.

Владелец корпорации AEON (частично владеет аэропортовым холдингом "Новапорт") Роман Троценко добавил, что международный терминал сконструирован с перспективой дальнейшего развития и расширения. "У нас есть планы на следующие 30 лет по работе в аэропорту. На сегодняшний день 25 направлений из Челябинска по всей стране субсидируются, и мы благодарны области за эту постоянную программу поддержки пассажиров, вылетающих из Челябинска", - уточнил Троценко.

В пресс-службе департамента коммуникаций Росатома журналистам сообщили, что открытие обновленного аэропорта приурочено к празднованию 75-летия отечественной атомной промышленности. В аэропорту рассказали, что основными цветами при оформлении были выбраны красный (основной), бирюзовый, синий и темно-синий. Частью декоративного оформления здания стали рукописи Игоря Курчатова и других ученых. Логотип аэропорта представляет собой стилизованную модель атома.

31 мая 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся россиян. Аэропорту Челябинска присвоено имя Игоря Курчатова - русского и советского физика, создателя советской атомной бомбы, основателя и первого директора Института атомной энергии.

О реконструкции

С ноября 2018 года более 10 млрд рублей было направлено на реконструкцию аэропорта Челябинска, которая продолжается в настоящее время. В ноябре 2019 года был запущен новый терминал челябинского аэропорта, который строили с лета 2018 года. Также на аэродроме произведена замена светосигнального оборудования, установлена система огней высокой интенсивности (ОВИ-III, категории III А).

Новое оборудование позволяет обеспечить условия для взлета и посадки воздушных судов при любых метеоусловиях. На аэродроме проведены работы по расширению искусственной взлетно-посадочной полосы с магнитным курсом посадки 270 градусов.

Реконструкция идет по государственной программе "Развитие транспортной системы" и комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Государственным заказчиком является Федеральное агентство воздушного транспорта, застройщиком - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", генеральным подрядчиком - АО "Центродорстрой".

Международный аэропорт Челябинск им. И. В. Курчатова - один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на маршрутах, соединяющих Европу и Азию.