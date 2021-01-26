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Пандемия COVID-19

Самоизоляцию для пожилых жителей Югры продлят до 28 февраля

Ограничения действуют в регионе с 8 августа 2020 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 января. /ТАСС/. Режим самоизоляции для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями продлят в Югре до 28 февраля включительно. Об этом сообщила во вторник губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова во время заседания оперативного регионального штаба по коронавирусу.

"Граждане в возрасте 65 лет и старше, самоизоляция которых будет продлена до 28 февраля, активно записываются на вакцинацию, в связи с этим задают вопросы о необходимости соблюдения режима самоизоляции, масочного режима", - сказала глава региона.

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Она отметила, что в дальнейшем данный режим в Югре может быть отменен. "Поручаю [рабочей группе] внести региональному оперативному штабу предложения о возможности, условиях и сроках снятия обязательной самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше, а также относящихся к группе риска", - сказала она.

Режим обязательной самоизоляции был введен в ХМАО с 8 августа 2020 года. Он действует до 1 февраля 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 сентября 2020 года регион перешел к третьему этапу снятия ограничений в условиях пандемии.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября 2020 года, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежесуточно в регионе выявляли все большее число инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 26 января зарегистрировано 46 734 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 199 - за последние сутки. Умерли 648 человек, 43 298 пациентов выздоровели.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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