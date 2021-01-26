В УФО 16 тыс. предпринимателей прекратили деятельность в 2020 году из-за пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Сложная экономическая ситуация из-за пандемии коронавируса повлияла на деятельность предпринимателей Уральского федерального округа (УФО) в 2020 году, 16 тыс. субъектов предпринимательства прекратили свою деятельность, сообщила во вторник помощник полномочного представителя президента РФ в УФО, инвестиционный уполномоченный Анна Ленская на дискуссионной площадке "Развитие внесудебного урегулирования конфликтов в предпринимательской сфере как фактор повышения инвестпривлекательности регионов. Роль бизнес-омбудсменов".

"Необходимо признать, что год был максимально сложным для этого сектора экономики. <…> В округе в 2020 году прекратили свою деятельность 16 тыс. субъектов предпринимательства", - сказала она.

По данным "Единого реестра субъектов МСП", размещенного на сайте ФНС, на территории УФО по состоянию на 10 января в реестр входят 488 тыс. субъектов МСП. Субъекты, прекратившие свою деятельность в 2020 году, составляют 3,3% от общего числа.

Ленская отметила, что, несмотря на снижение количества субъектов предпринимательской деятельности, число занятых в работе малых и средних предприятий на территории округа выросло. Также важную роль в поддержке предпринимателей в кризисный период 2020 года сыграло снижение страховых взносов с 30% до 15%.

По ее словам, в России, по предварительным данным Национального рейтингового агентства, предприятия снизили оборот почти на 10%. Выход на прежний уровень ожидается не ранее 2022 года, добавила она.