Улицу в Нижнем Тагиле назвали в честь российского ученого Тетюхина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Имя российского ученого, предпринимателя, мецената и доктора технических наук Владислава Тетюхина присвоено одной из улиц в Нижнем Тагиле (Свердловская область), где им основано одно из крупнейших медицинских учреждений региона. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.

Владислав Тетюхин умер 11 апреля 2019 года на 87-м году жизни.

"В целях увековечивания памяти выдающегося российского организатора промышленности, ученого международного уровня, доктора технических наук, почетного гражданина города Нижний Тагил Владислава Валентиновича Тетюхина <…> присвоить новой улице, <…> наименование "улица Тетюхина", - говорится в постановлении.

Тетюхин основал одно из главных медицинских учреждений области - Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле стоимостью в 3,3 млрд руб. Центр, открытый в 2014 году, стал одним из самых современных и крупных в России. Тетюхин был автором 131 изобретения, более 100 научных публикаций, удостоен званиями лауреата Ленинской премии, премии Совета Министров СССР, а также был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Почета и "За заслуги перед Отечеством".

Кроме того, еще три улицы в Нижнем Тагиле получили имена выдающихся личностей: почетного гражданина города Владислава Андронова, героя РФ лейтенанта Михаила Григоревского, героя РФ старшего прапорщика Василия Юрьева, а пятая будет носить название Народной Воли.

Нижний Тагил - второй по величине город Свердловской области, его население составляет около 355 тыс. человек. Город был основан в 1722 году. Статус города он получил в 1919 году.