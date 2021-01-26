Объем ввода жилья в Тюменской области в 2020 году остался на уровне 2019 года

ТЮМЕНЬ, 26 января. /ТАСС/. Строители Тюменской области ввели в эксплуатацию 1 млн 581 тыс. кв. м жилья в 2020 году, сохранив объем ввода на уровне 2019 года, несмотря на пандемию, сообщил журналистам во вторник заместитель губернатора, начальник главного управления строительства региона Сергей Шустов.

"По планам, установленным Минстроем России, целевой показатель на 2020 год для Тюменской области составлял 1 млн 474 тыс. кв. м. По предварительным данным, мы ввели 1 млн 581 тыс. кв. м жилья", - сказал он. В 2019 году в Тюменской области введено 1 млн 614 тыс. кв. м жилья.

Строительство в регионе осуществляют 79 застройщиков, в стадии строительства находятся 247 многоквартирных домов общей жилой площадью 2,3 млн кв. м. В 2020 году было выдано 123 разрешения на строительство многоквартирных домов общей жилой площадью 1 млн 146,5 тыс. кв. м.

На 2021 год плановый показатель для Тюменской области определен в 1 млн 560 тыс. кв. м, уточнил Шустов.