Три вуза в Екатеринбурге создали консорциум для привлечения иностранных студентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Три крупных университета Екатеринбурга создали консорциум в области экспорта образования, сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов. Вузы объединят усилия для привлечения талантливых абитуриентов из-за рубежа.

Соответствующее соглашение на площадке Уральского информационного центра ТАСС подписали ректоры Уральского федерального университета, Уральского медицинского и Уральского юридического госуниверситетов. Увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях России, является одной из задач национального проекта "Образование".

"Подписание данного соглашения важно с той точки зрения, что впервые обозначился тренд на коллаборацию, когда будет возможность каждому из вузов не заниматься заново работой в той или иной стране, а использовать опыт коллег, использовать наработки, что в свою очередь является шагом к созданию совместных образовательных программ", - сказал Козлов.

В рамках консорциума вузов будет также проводиться работа по адаптации иностранных студентов, прибывших в Россию.

Как пояснил ректор УрФУ Виктор Кокшаров, вузы договорились объединить усилия по привлечению талантливых абитуриентов из-за рубежа, по организации совместных образовательных программ с ведущими зарубежными коллегами.

Планы по привлечению студентов

Уральский федеральный университет планирует увеличить число иностранных студентов до 8 тыс. к 2025 году.

"В УрФУ сейчас больше четырех тысяч иностранцев обучается, мы ставим перед собой задачу в ближайшие годы их довести до восьми, примерно, тысяч. Это будет составлять примерно 20% от общего количества студентов", - сказал Кокшаров, отметив, что показатель планируется достигнуть к 2025 году.

Увеличение числа иностранных студентов будет обеспечено в том числе благодаря консорциуму трех уральских вузов в области экспорта образования. Один из примеров популяризации российского образования за рубежом - создание ассоциаций выпускников вузов. "Получив образование в России, уехав в свои страны, [выпускники] сегодня популяризируют Россию", - сказала ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун, отметив, что подобная деятельность активно развивается в Уральском федеральном университете.

Ковтун отметила, что сейчас в УГМУ обучаются 560 иностранных студентов, к 2030 году планируется увеличить этот показатель в пять раз.