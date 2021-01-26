Через порт Сабетта на Ямале в 2020 году вывезли 19,7 млн т грузов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Объем грузов, вывезенных через морской порт Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ) в 2020 году, составил 19,7 млн т. Ямальский пункт пропуска стал единственным на Урале, сохранившим этот показатель на уровне предыдущего года, в остальных пунктах пропуска Уральского таможенного управления (УТУ) эти показатели на фоне пандемии снизились, сообщил начальник УТУ Алексей Фролов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС во вторник.

"В текущем году через наши воздушные пункты пропуска было перевезено всего 412 тыс. пассажиров, что более чем в шесть раз меньше уровня прошлого года. Соответственно сократилось и количество перемещаемых грузов и воздушных судов. Единственный пункт пропуска, который даже в текущем году у нас работал в штатном режиме - это морской пункт пропуска Сабетта. Данный пункт пропуска работает на 99% на экспорт продукции "Ямал-СПГ" - это сжиженный природный газ либо газовый конденсат, которого в этом году вывезено более 19,5 тыс. т", - сказал он.

Согласно данным таможни, количество воздушных судов, перемещавшихся через уральские пункты пропуска, в 2020 году сократилось на 59% - до 6 198, количество пассажиров - на 85% - до 412 тысяч, весовой объем грузов составил 11 тыс. т, что меньше аналогичного показателя прошлого года на 72%.

Порт Сабетта был построен для реализации проекта "Ямал СПГ". "Ямал СПГ" (50,1% - у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда "Шелкового пути") - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал), запущены три технологические очереди по производству СПГ мощностью около 5,5 млн т в год каждая.

О внешнеторговом обороте Урала

"Существенные изменения претерпел внешнеторговый оборот, за 2020 год он составил в регионе деятельности Уральского таможенного управления составил $15,9 млрд, в том числе импорт - $4,9 млрд, или 31% от внешнеторгового оборота. Стоимостной объем экспорта уменьшился на 24%", - рассказал Фролов.

По данным таможни, весовой объем внешнеторгового оборота составил 12,2 млн т, импорт составил 10,4 млн т, снизившись по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 64%. "Я бы отметил один момент, который повлиял на статистику экспорта - в прошлом году компания "Ямал-СПГ" перевела таможенное декларирование своей продукции в Центральную энергетическую таможню. Если исключить влияние на показатели объема продукции, то экспорт остался примерно на уровне прошлого года", - пояснил начальник управления.

Управлению подчинены шесть таможен: Уральская оперативная и Уральская электронная, Екатеринбургская, Тюменская, в которую в 2019 году вошли посты Ханты-Мансийской и Ямало-Ненецкой таможен, Кольцовская таможня, в структуру которых входят 38 таможенных постов.