В Курганской области сократили коечный фонд для заразившихся коронавирусом почти на 17%

"В Курганской области в 26 медицинских организациях было развернуто две тысячи коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. С начала января 2021 года свободный коечный фонд составлял более 35%. В связи с этим приказом департамента здравоохранения Курганской области с 18 января 2021 года коечный фонд для пациентов с новой коронавирусной инфекцией частично свернут и составил 1667 коек. По состоянию на 26 января 2021 года из 1667 коек занято 1120, свободный коечный фонд составляет 32,8%", - цитирует пресс-служба департамент.

ТАСС, 26 января. Власти Курганской области снизили число коек для лечения заразившихся коронавирусом жителей на 16,7% - с 2 тыс. до 1 667 мест. Решение было связано с высоким уровнем свободного коечного фонда для людей с коронавирусом и позволит обеспечить населению оказание специализированной медпомощи в плановом порядке, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе губернатора со ссылкой на департамент здравоохранения области.

Отмечается, что высвобождение коечного фонда позволит обеспечить оказание населению специализированной медицинской помощи в плановом порядке. "В случае необходимости дополнительные койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией вновь будут развернуты", - подчеркнули при этом в департаменте.

По их данным, заболеваемость коронавирусом в Курганской области в течение двух месяцев сохраняется на одном уровне.

В регионе, по данным регионального оперштаба, за период пандемии зафиксировано 14 852 случая коронавируса. Летом и в начале осени прошлого года число выявляемых инфицированных было на уровне порядка 30 в сутки, далее медики стали выявлять около 100 случаев заболеваний. В последнее время оно держалось на уровне порядка 110 заразившихся в сутки, а с 22 января число выявленных положительных тестов на коронавирус не превышало 100.

В Курганской области из-за ситуации с пандемией запрещено нахождение детей младше 18 лет в общественных местах без сопровождения взрослых (исключение - следование ребенка к месту учебы, работы, в больницу и обратно), работа кафе после 23:00 (за исключением обслуживания на вынос), проведение дискотек. Кроме того, жители не должны находиться без маски в местах массового пребывания людей, такси, в местах приобретения товаров, услуг, на парковках, в лифтах, а в общественном транспорте еще и без перчаток. Организациям общественного питания рекомендовано приостановить проведение свадеб, банкетов, торжественных и поминальных обедов, а работодателям - перевести на дистанционный режим работы не менее 20% сотрудников.