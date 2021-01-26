Суд принял иск депутата Сургута о снятии своей кандидатуры с конкурса на пост главы города

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 января. /ТАСС/. Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) принял иск депутата местной думы от ЛДПР Евгения Барсова об обжаловании решения конкурсной комиссии о снятии своей кандидатуры с конкурса на пост главы города из-за неправильного оформления или неполных сведений в поданных документах.

Ранее Барсов сообщал ТАСС о своем желании обжаловать решение конкурсной комиссии. Он отмечал, что все документы подавал правильно, но их отклонили, поскольку содержались неполные сведения. По его словам, конкурсная комиссия так и не уточнила ему, какие документы были оформлены неверно, хотя по регламенту должна была это сделать через сутки после того, как их забраковала.

"Производство по гражданским и административным делам. 26 января 2021 года - поступление материалов, передача их судье. Категория дела - прочие, возникающие из нарушений избирательного законодательства", - говорится в информации на сайте суда.

18 января 2021 года дума Сургута признала конкурс на пост главы Сургута несостоявшимся. Как сообщили ТАСС в пресс-службе местного парламента, только один кандидат из 32 человек - инженер ведущей службы релейной защиты и автоматики Артур Романов - предоставил все необходимые документы для участия во втором этапе, в документах остальных содержались неполные или недостоверные сведения. Вопрос о сроках нового конкурса дума Сургута планирует рассмотреть 29 января.

Заявки на участие в конкурсе на пост главы Сургута всего подали 66 человек, пять из них позднее забрали документы. При этом временно исполняющая обязанности мэра Анна Томазова документы не подала. Как уточняли ТАСС в пресс-службе местной думы, такое число желающих принять участие в конкурсе объясняется простотой процедуры подачи документов. В день проведения конкурса 18 января зарегистрировались на участие в нем 32 человека.

Прежний глава Сургута Вадим Шувалов 9 декабря 2020 года сообщил, что подал заявление в городскую думу о сложении полномочий. 10 декабря дума Сургута приняла отставку Шувалова и утвердила врио мэра его заместителя Анну Томазову. Шувалов назначен заместителем губернатора ХМАО по координации приоритетных проектов.