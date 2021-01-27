В Екатеринбурге четыре детских сада эвакуировали после сообщений о минировании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Воспитанники четырех детских садов Екатеринбурга эвакуированы и распределены по другим учебным заведениям из-за сообщений о минировании. Об этом сообщили ТАСС в департаменте образования города.

"В Екатеринбурге эвакуированы четыре детских сада из-за сообщений о минировании. Дети и сотрудники распределены в другие учебные заведения. На месте работают правоохранители", - сказал собеседник агентства.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил ТАСС, что аналогичные сообщения поступили вчера в детские сады Камышлова, где проверка не выявила подозрительных и опасных предметов.