В Челябинской области при столкновении автомобилей погибли два человека

ЧЕЛЯБИНСК, 27 января. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей, произошедшее накануне вечером на трассе под Магнитогорском (Челябинская область), стало причиной смерти двух человек, еще трое, включая ребенка, получили травмы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГИБДД области.

По данным ГИБДД, автоавария произошла 26 января в 19:15 (17:15 мск) на пятом километре автодороги "Обход города Магнитогорск", на территории Агаповского района.

"Мужчина 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110, по предварительным данным, при выполнении обгона <…> выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Nissan Teana. В результате ДТП пассажиры автомобиля ВАЗ, мужчина и женщина, от полученных травм скончались. Водитель Lada и его несовершеннолетний пассажир 2017 года рождения, а также пассажирка Nissan получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится проверка.