Первую партию вакцины "Эпиваккорона" ожидают в Свердловской области в ближайшие дни

Ранее в регион поступило 15 тыс. доз вакцины против коронавируса "Спутник V", более 93% которой уже было использовано. 22 января в оперативном штабе региона сообщили, что область получила еще 40 тыс. доз.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Свердловская область в ближайшие дни получит первую партию вакцины "Эпиваккорона" в объеме порядка 2 тыс. доз, сообщила в среду на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС и. о. заместителя министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

"В начале февраля ожидается еще более 70 тыс. доз "Спутника V". Буквально сегодня-завтра на складе <...> у нас появится вторая вакцина - это "Эпиваккорона", порядка двух тысяч доз", - сказала Ютяева.

Президент России Владимир Путин 14 октября сообщил, что препарат новосибирского научного центра "Вектор" получил регистрационное удостоверение, став второй зарегистрированной отечественной вакциной от коронавируса. Клинические испытания вакцины "Эпиваккорона" прошли в июле - сентябре, разрешение на проведение пострегистрационного этапа исследований, в том числе среди добровольцев старше 60 лет, "Вектор" получил в середине ноября.

О ситуации в регионе

Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции превышает 68 тыс. В Свердловской области открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины. Запрещено размещение зрителей в фан-зонах на концертах, закрыты детские игровые комнаты в торговых центрах, работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Массовые и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей, в регионе также продлена до 1 февраля самоизоляция для жителей 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями. Отменено дистанционное обучение для школьников всех классов, ученики вернулись к очным занятиям.