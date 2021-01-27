Челябинские медики спасли беременную пациентку с полным поражением легких

ЧЕЛЯБИНСК, 27 января. /ТАСС/. Медики Челябинской областной клинической больницы № 2 спасли беременную женщину, которую доставили вертолетом из Магнитогорска с полным поражением легких. Сейчас ребенок и роженица находятся в больнице под наблюдением врачей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

"В ОКБ-2 спасли беременную с полным поражением легких. Ее на вертолете в родильный дом доставила бригада центра медицины катастроф. Это результат слаженной, оперативной и грамотной работы врачей, ну и в том числе использования современных технологий. Безусловно, это и санитарная авиация, медикаменты, хорошие условия в больнице для лечения таких пациентов и выхаживания малышей", - сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что пациентка находилась на 27 неделе беременности, состояние было крайне тяжелым, шансы на спасение были невелики. В течение месяца детские и взрослые анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи боролись за жизнь мамы и малыша.

Сейчас маленький Женя в стабильном состоянии находится в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. Его мама Светлана - рядом с сыном.

По данным областного Минздрава, на 27 января в Челябинской области подтверждено 44 098 случаев заражения коронавирусом (плюс 285 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Продолжает лечение 11 741 человек. Всего 30 673 пациента выздоровели и выписаны из больниц.