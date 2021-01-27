В Екатеринбурге объявили лауреатов литературной премии имени Бажова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Автор повестей "У моря" и "Петля" Роман Сенчин и автор книги "Открытый дневник" Анатолий Курчаткин стали лауреатами литературной премии имени Павла Бажова. Об этом сообщил председатель жюри премии Леонид Быков на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в среду.

"Лауреатом всероссийской литературной премии Бажова за 2020 год в номинации "Мастер. Проза" [стал] Роман Валерьевич Сенчин за повести "У моря" и "Петля". <…> Номинация "Мастер. Публицистика": лауреатом в этой номинации становится Анатолий Курчаткин за книгу "Открытый дневник". Традиционно солидные труды были представлены в номинации "Польза дела". <…> Прежде всего это совместный проект Екатеринбургских филологов и музейных работников, подготовивших первое научное издания "Малахитовой шкатулки". <…> И еще лауреатом за проект Ad verbum становится издательство Уральского университета", - сказал Быков.

В этом году жюри не выбрало лауреата в номинации "Мастер. Поэзия".

Премия имени Бажова вручается с 1999 года. Рекомендовать книги, подборки газетных и журнальных публикаций могут любые общественные организации и учреждения культуры, библиотеки, а также лауреаты "Бажовской премии" прошлых лет. В разные годы лауреатами становились литературный критик Валентин Курбатов, детский писатель Владислав Крапивин, драматург Николай Коляда, прозаик Ольга Славникова.

В Свердловской области 2019 год был объявлен годом Павла Бажова. Решение принято региональными властями с целью популяризации творческого наследия известного уральского писателя и в связи со 140-летием со дня его рождения.

Память о Бажове

Председатель совета благотворительного фонда "Бажов" Сергей Полыганов рассказал в среду, что на Урале планируют снять документальный фильм о жизни и творчестве писателя. "Замечательный режиссер Андрей Ким так загорелся творчеством Бажова и его фигурой, и вот сегодня в Сысерти (на Малой Родине Павла Бажова - прим. ТАСС) для него делается специальная экскурсия по Бажовским местам. В феврале запланирована его встреча с дочерью Бажова Ариадной Павловной, которую он попросит поделиться воспоминаниями", - поделился он, отметив, что режиссер планирует снять полнометражный фильм именно о писателе, а не его произведениях.

Кроме того, по данным и. о. первого заместителя министра культуры Свердловской области Натальи Шибановой, в планах режиссера Дмитрия Геллера представить летом в Екатеринбурге свою новую мультипликационную картину "Хозяйка медной горы" - ранее ТАСС сообщал, что в этом году национальная кинопремия "Золотой орел" признала ее лучшим мультфильмом. Полыганов также сообщил, что в регионе планируют в этом году установить памятники Павлу Бажову, однако не уточнил детали проекта.

В Свердловской области 2019 год был объявлен годом Бажова. Решение принято региональными властями с целью популяризации творческого наследия писателя и в связи со 140-летием со дня его рождения.

Павел Бажов - русский, советский писатель, фольклорист, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Родился в 1879 году в Сысерти (Свердловская область) в семье горного мастера. Окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию.

После 1917 года занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью. Первая книга "Уральские были" вышла в 1924 году. Первое издание ставшей впоследствии знаменитой "Малахитовой шкатулки" состоялось в 1938 году.