Арестованному в Екатеринбурге бразильцу, обвиняемому в убийстве, отказали в убежище в РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Гражданин Бразилии Эдуарду Фаузи, арестованный в РФ и обвиняемый на родине в нападении на продюсерскую студию в Рио-де-Жанейро в декабре 2019 года, не получит политического убежища в России. Для такого решения нет оснований, сообщила на пресс-конференции начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Ольга Петрова.

Ранее адвокат бразильца Виталий Черных сообщал ТАСС о том, что его доверитель подал заявление на получение политического убежища. "В отношении данного гражданина решение [о предоставлении политического убежища] не принято, отказано, потому что оснований у РФ для предоставления ему политического убежища нет", - сказала Петрова в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

В декабре 2019 года он был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро по обвинению в убийстве и совершении взрыва, разыскивался по линии Интерпола. Газета Globo сообщала, что Бразилия направит в Россию по дипломатическим каналам запрос об экстрадиции своего гражданина. По ее информации, Эдуарду Фаузи, покинувший Рио-де-Жанейро вскоре после совершения преступления, был обнаружен в Москве, где проживал у матери своего ребенка. Позже его задержали в Ленинском районе Екатеринбурга.

Пять человек напали на студию Porta dos Fundos в Рио-де-Жанейро ночью 24 декабря 2019 года, накануне католического Рождества, забросав ее дверь бутылками с зажигательной смесью. Преступление вызвало широкий общественный резонанс. Причиной агрессии стал выпуск творческим коллективом студии, специализирующейся на юмористическом жанре, короткометражного фильма, в котором Иисус изображался геем.