Подростка, напавшего на учительницу на Урале, отправили на принудительное лечение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Районный суд Екатеринбурга направил подростка, который напал на учительницу с молотком, на принудительное лечение. Об этом сообщили ТАСС в Кировском районном суде Екатеринбурга.

Ранее в средствах массовой информации сообщали, что школьник напал на педагога с молотком на улице. "К нему применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения", - сказали в суде.

25 декабря 2019 года прокуратура и полиция выясняли обстоятельства нападения ученика школы Екатеринбурга на преподавательницу. Источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что школьник напал на учительницу на улице. В Горздраве сообщали, что учительница была доставлена в больницу, медики причин для госпитализации не выявили.