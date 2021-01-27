В курганских школах установят комплексы для измерения температуры и распознания лиц

"Пройти утренний санитарный фильтр перед уроками в школах Курганской области можно будет за считанные секунды. В течение месяца во всех общеобразовательных учреждениях региона установят специальные аппаратно-программные комплексы с функциями измерения температуры, распознавания лица и дезинфекции рук. Первый "умный" аппарат уже начал работу в курганской школе № 44", - говорится в сообщении.

ТАСС, 27 января. Аппаратно-программные комплексы с функциями измерения температуры, распознавания лиц и дезинфекции рук установят во всех общеобразовательных школах Курганской области в течение месяца. Об этом сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

По словам директора департамента образования и науки Андрея Кочерова, всего будет установлено 378 таких аппаратов, средства на эти цели были выделены Министерством финансов и Министерством промышленности РФ. "Такую поддержку получили всего несколько регионов, в том числе Курганская область", - подчеркнул он.

Дополнительно в курганских школах планируют использовать и имеющиеся в учебных заведениях антисептики и бесконтактные термометры, поэтому массовых скоплений учеников и педагогов на входе не прогнозируют.

"Дети уже сейчас проявляют любопытство. Главное, чтобы родители с пониманием отнеслись к этому новшеству", - передает пресс-служба слова директора сорок четвертой школы Кургана Натальи Абориной.

В регионе за период пандемии зафиксировано 14 950 случаев коронавируса. Летом и в начале осени прошлого года число выявляемых инфицированных было на уровне порядка 30 в сутки, далее медики стали выявлять около 100 случаев заболевания. В последнее время оно держалось на уровне порядка 110 заразившихся в сутки, а с 22 января число выявленных положительных тестов на коронавирус не превышало 100.