Заполняемость залов на спортивных и культурных мероприятиях в ЯНАО увеличили до 75%

ТАСС, 27 января. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) увеличили заполняемость залов на спортивных и культурных мероприятиях с 50% до 75%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

Ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции властями ЯНАО было принято решение о заполняемость залов на мероприятиях до 50%.

"Увеличено максимальное число зрителей физкультурных и спортивных событий, а также мероприятий, проводимых учреждениями культуры. Теперь посетители смогут заполнить не более 75% мест", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что на сегодняшний день сохраняются требования о соблюдении масочного режима и социальной дистанции, действует запрет на смену мест.

В правительстве отметили, что теперь работодателям Ямала также рекомендовано оказать содействие в вакцинации не только работникам в возрасте 65+, но и занятым с хроническими заболеваниями.

Всего на Ямале зафиксировано 35 354 случая заражения коронавирусом. При этом последнюю неделю в регионе фиксируется менее 100 новых случаев в сутки. За все время вылечились 30 869 человек, 373 умерли.