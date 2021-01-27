Объем добычи газа на Ямале в 2021 году планируют увеличить на 21%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Объем добычи газа в Ямало-Ненецком автономном округе по итогам 2021 г. может составить 639,9 млрд кубических метров - на 21% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства округа в среду.

"Несмотря на сложности, в 2021 году планируется рост добычи и реализация новых проектов. По предварительным планам в этом году компании добудут: нефти - 38,6 млн тонн, газа - 639,9 млрд кубических метров, конденсата - 34,3 млн тонн", - говорится в сообщении.

В 2020 году объем добычи газа сократился на 13%, при этом добыча нефти выросла почти на 7% относительно 2019 года. "В 2020 году добыча нефти в ЯНАО составила 36,6 млн тонн, газа - 526,9 млрд кубических метров, конденсата - 23,3 млн тонн", - сообщает пресс-служба. В 2019 г. объем добычи газа составил 608 млрд кубометров, нефти - 34,3 млн тонн.

Ямал является основным поставщиком природного газа в России: в регионе открыто 238 газовых, газоконденсатных, нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений, из которых 100 разрабатывается, а на 138 ведутся разведочные работы. В округе зарегистрировано 317 действующих лицензий на право пользования недрами для геологического изучения и добычи углеводородного сырья, из них 295 лицензий в пределах суши и 22 - в пределах шельфа Карского моря. В распределенном фонде недр находятся 206 месторождений. 234 лицензии выданы с правом пользования недрами для добычи углеводородного сырья и геологического изучения или разведки и 83 лицензии выданы только с правом геологического изучения недр. Лицензионный процесс охватывает всю территорию автономного округа. Наиболее крупные недропользователи региона - ПАО "Газпром", ПАО "Новатэк", ПАО "Газпром нефть", ПАО "НК "Роснефть", ПАО "ЛУКОЙЛ".