В Екатеринбурге поставят интернет-мюзикл о 300-летней истории города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Свердловский союз композиторов выиграл президентский грант на создание в 2021 году интернет-мюзикла, который расскажет о наиболее ярких событиях 300-летней истории Екатеринбурга. Создание проекта будет открытым, горожане смогут наблюдать за работой актеров, композиторов и сценаристов, сообщается на официальном сайте президентских грантов.

"В рамках проекта будут созданы серии интернет-мюзиклов, основанные на сюжетах и историях Екатеринбурга разных времен. Одновременно будут работать профессиональная и любительские команды, которые получат продюсирование в рамках специально созданной образовательной программы. Особенность проекта в открытости самого процесса создания мюзикла для широкой аудитории - горожане могут поучаствовать или понаблюдать за работой <…> [команды проекта]. Также процесс создания мюзикла ляжет в основу создания документального кино", - говорится в заявке проекта и отмечается, что формат интернет-мюзикла был впервые создан именно в Екатеринбурге.

Премьера интернет-мюзикла и документального фильма о съемочном процессе состоится в День города 18 ноября 2021 года. Из опубликованной на официальном сайте информации следует, что размер гранта на реализацию проекта интернет-мюзикла составит около 3 млн рублей, в качестве дополнительных средств будут привлечены 880 тыс. рублей. Работа над проектом займет 10 месяцев - с 2 февраля по 1 декабря 2021 года.

Благодаря открытости проекта горожане смогут принять участие в специальных "лабораториях", где профессиональные историки и специалисты из мира мюзикла расскажут о режиссерской работе, искусстве актерского мастерства, съемочном процессе, а также о создании саундтрека и рифмованного текста на основе сценария. В сообщении уточняется, что реализация проекта поспособствует продвижению бренда города.

Празднование 300-летия запланировано на 2023 год. В декабре 2018 года сформирован оргкомитет по подготовке юбилею. Екатеринбург - уральский мегаполис с населением около 1,5 млн человек, четвертый по численности в России после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Его история началась в 1723 году, когда на железоделательном заводе у реки Исеть был осуществлен пробный пуск ковочных молотов и начало работу самое технологически совершенное металлургическое предприятие того времени.