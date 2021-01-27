Похолодание и сильные порывы ветра ожидаются в регионах УрФО в ближайшие два дня

ТАСС, 27 января. Сильные порывы ветра ожидаются в некоторых регионах Уральского федерального округа в ближайшие два дня. В часть регионов также придет похолодание после короткого потепления в начале недели, сообщили в среду в региональных гидрометцентрах.

С 25 по 27 января в ряд регионов Уральского федерального округа пришло потепление до плюс одного-двух градусов.

"[В Свердловской области 28 января] облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на севере до умеренного, в отдельных районах гололедные явления. Температура ночью минус четыре-девять, при прояснении до минус 14 градусов, днем - от ноля до минус пяти градусов, порывы ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. Уточняется, что 29 января на крайнем севере похолодает до минус 13-18 градусов.

В Челябинской области, сообщили в региональном гидрометцентре, значительно похолодает к пятнице. В четверг температура днем поднимется до плюс двух градусов, а уже на следующий день опустится до минус семи, а в горах - до минус 12 градусов, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Курганский гидрометцентр сообщает, что в четверг в регионе ожидаются порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха опустится с ноля градусов в четверг до минус воьми в пятницу, осадков не ожидается.

Обь-Иртышский гидрометцентр сообщает, что в Тюменской области в четверг также ожидаются сильные порывы ветра, в ближайшие два дня в регионе небольшой снег. Незначительное похолодание с минус одного-шести градусов днем в четверг до минус двух-семи, местами до минус 12 градусов ожидается в пятницу. В Югре ожидаются в четверг порывы ветра до 14 м/с, ощутимое похолодание с минус 7-12 днем 28 января до минус 18-23 градусов в пятницу, 29 января. Прогнозируются снегопады.

В Ямало-Ненецком автономном округе сохраняется морозная погода: в четверг ночью похолодает до минус 47, днем - до минус 40, к пятнице морозы смягчатся до минус 40 ночью, минус 36 градусов днем. В отдельных районах возможна изморозь, местами - небольшой снег.

Последствия потепления

В Челябинске начал таять ледовый городок на центральной площади города. В среду утром пресс-служба городской администрации сообщила журналистам, что объект с 27 января закрыт, возможно, его еще смогут открыть при смене погоды.

Глава Кургана Андрей Потапов, по данным пресс-службы администрации, поручил контролировать состояние ледового городка на центральной площади из-за перепада температуры. В официальной группе администрации города во "ВКонтакте" во вторник сообщили, что из-за погоды швы арки в ледовом городке начали расширяться - было решено демонтировать ее верхнюю часть, а также перепады температуры не пощадили и фигуру с изображением Юрия Гагарина - ее также было решено убрать.