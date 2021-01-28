Эксперт: половина потерявших в работу в турсфере на Урале сможет вернуться в отрасль

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Около 50% или приблизительно 3 тыс. человек, ранее потерявших в работу из-за пандемии в туристической отрасли в Свердловской области, смогут найти работу после начала восстановления рынка. При этом ранние бронирования зарубежных туров в регионе уже стартовали, сообщил ТАСС президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

В апреле сообщалось, что почти 90% сотрудников туристической отрасли в Свердловской области остались без работы из-за пандемии коронавируса.

"Часть сотрудников туротрасли вернутся, часть, к сожалению, - безвозмездные потери. Половина где-то вернется, это около 3 тыс.", - сказал он.

Мальцев отметил, что для начала активного восстановления продаж требуется и улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией, и, соответственно, снятие ограничений с большего количества стран. Также, по его мнению, даже с восстановлением туристической активности потребуются адресные меры поддержки отрасли, как региональные, так и федеральные. В частности, уточнил директор ассоциации, хорошим подспорьем станет третий этап программы кешбэка.

Однако, подчеркнул Мальцев, ведущие туроператоры уже достаточно активно включились в работу по раннему бронированию туров за рубеж. Интересу свердловчан к заказу туров, несмотря на неопределенность из-за "ковидных" ограничений, способствуют мягкие условия по отмене брони со стороны операторов. Лидерами являются Турция и ОАЭ. Потенциально, отметил Мальцев, со снятием ограничением у жителей Свердловской области в топы может выйти Тунис и Марокко. Также большой спрос наблюдается на европейские направления - Болгария, Чехия, Греция, но в данном случае все будет зависеть от возобновления авиасообщения со странами ЕС и шенгенского соглашения.