Приставы приостановили работу частного пансионата для пожилых людей под Челябинском

"Постановление об административном правонарушении в отношении ООО "Вилен", осуществляющем свою деятельность в пансионате "Подсолнухи", расположенном в СНТ "Вишневый", вынес Сосновский районный суд. Наказание - 45 суток административного приостановления деятельности. В связи с нарушениями норм санитарного законодательства деятельность частного пансионата для престарелых приостановлена", - говорится в сообщении.

ЧЕЛЯБИНСК, 28 января. /ТАСС/. Приставы в Челябинской области по решению суда приостановили на 45 суток деятельность пансионата для пожилых людей "Подсолнухи", где выявлены нарушения санитарного законодательства, а у пяти подопечных диагностирован коронавирус, сообщается в четверг в пресс-релизе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Нарушения касаются процесса приготовления пищи, содержания престарелых. "В пансионате было выявлено пять заболевших COVID-19, двое были госпитализированы, остальные продолжали находиться в пансионате неизолированными и без медицинского наблюдения. В дальнейшем с лицами, контактировавшими с больными постояльцами, не было организовано лабораторное обследование на предмет заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

Комментарием представителей пансионата ТАСС не располагает.

В пресс-службе Министерства социальных отношений Челябинской области сообщили ТАСС, что в области есть 26 частных пансионатов для престарелых и инвалидов - в Челябинске, Копейске, Сосновском, Коркинском и Каслинском районах. Используя правовые коллизии и зная, что данная деятельность не лицензируется, ряд таких заведений не уведомляют о начале своей работы уполномоченные органы госвласти.

"На официальном сайте министерства размещен баннер, пройдя по которому можно написать свои замечания о работе негосударственных пансионатов для старшего поколения и южноуральцев с ограниченными возможностями. Все жалобы, в том числе анонимные, будут рассмотрены", - сказали в пресс-службе министерства.