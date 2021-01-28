В Ирбите в 2021 году приступят к восстановлению трех объектов культурного наследия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Три объекта культурного наследия в городе Ирбите Свердловской области будут восстановлены в 2021 году. Из областного бюджета на это выделят 68 млн рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона в четверг.

"Начавшиеся с 2017 года работы по восстановлению домов-объектов культурного наследия в Ирбите будут продолжены. За счет средств областного бюджета в текущем году в городе планируют приступить к комплексному ремонту еще трех зданий. Региональная казна на эти цели направит без малого 68 миллионов рублей", - говорится в сообщении с уточнением, что строительные работы уже завершены на шести таких объектах в Ирбите, ведутся еще на двух.

Всего на территории Ирбита расположено 84 объекта культурного наследия, 26 из них - жилые дома, некоторые построены еще в середине XIX века. Проектно-сметная документация по восстановлению разработана по 14 домам-памятникам. В департаменте отметили, что реконструкция домов включает в себя восстановление фасада и кровли, проведение отсутствовавших ранее систем тепло- и водоснабжения и благоустройство придомовых территорий.

В ноябре 2020 года уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что капитального ремонта в регионе требует 204 жилых дома, которые отнесены к объектам культурного наследия.