Все учебные заведения в Югре вернутся к очному формату обучения с 1 февраля

Муниципалитеты ХМАО с 9 ноября перевели на дистанционное обучение учеников 6-11-х классов. Удаленный режим образования был введен для школ, если число занимающихся в 1,5 раза превышало расчетную мощность учебного заведения или в случае выявления за последний месяц у педагога коронавируса. В вузах, техникумах и колледжах действует смешанная форма обучения - в привычном режиме идут практические и лабораторные работы, а лекции - дистанционно.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 января. /ТАСС/. Школы, техникумы, колледжи и вузы в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) с 1 февраля вернутся к очному образованию. Об этом сообщил в четверг ТАСС директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

"В Югре с 1 февраля все учебные заведения - школы, колледжи, техникумы и вузы - возвращаются к очному образованию. При этом в колледжах и университетах частично сохраниться дистанционное образование для массовых потоков, когда на лекциях вынуждены присутствовать по 100-200 человек", - сказал Дренин.

По его словам, в настоящее время в Югре нет ни одной школы и класса на карантине из-за случаев ОРВИ и коронавирусной инфекции. "В Югре в настоящее время 12% обучающихся шестых - одиннадцатых классов находятся на дистанционной форме обучения. Это около 18 тыс. человек. В конце 2020 года их было более 41 тыс. на дистанте", - уточнил Дренин.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября 2020 года, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежедневно в регионе выявляли все большее число инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 28 января зарегистрировано 47 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 188 за последние сутки. Умерли 655 человек, 43 752 пациента выздоровели. Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 28 февраля для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями.