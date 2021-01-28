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В подземном переходе в Челябинске взорвался газовый баллон

Пострадал один человек
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

ТАСС, 28 января. Один человек получил травмы при взрыве газового баллона в подземном переходе в Челябинске, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы администрации города, у пострадавшего ожоги примерно 25-30% тела, также есть подозрение на ожоги верхних дыхательных путей. Бригада скорой помощи транспортирует его в ожоговый центр ГКБ № 6. Еще одна бригада дежурит на месте ЧП. Сведений о других пострадавших нет.

Газовый баллон взорвался в подсобном помещении в подземном переходе на площади Революции в Челябинске около 10:16 мск. Последовало горение на 2 кв. метрах и обрушение подвесного потолка. Пожар был ликвидирован.

Утечка бытового газа в подсобном помещении, по предварительным данным, стала причиной взрыва, говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

"Предварительно установлено, что из-за утечки газа при включении света в подсобном помещении произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадал рабочий. Прокуратурой будет проверено соблюдение требований техники безопасности при проведении строительно-ремонтных работ", - говорится в сообщении.

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