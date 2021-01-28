В Югре загорелся двухэтажный жилой дом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 января. /ТАСС/. Спасатели тушат пожар в жилом двухэтажном деревянном доме в поселке Таежный города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ). Пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 11:47 (09:47 мск) диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом деревянном доме в поселке Таежный Сургута. Площадь пожара около 500 кв. м, при этом площадь всего дома около 1,3 тыс. кв. м. До приезда пожарных эвакуировались около 50 человек из дома", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве позднее уточнили, что пожар локализован на площади 720 кв. м.

Первое подразделение прибыло к месту вызова через семь минут, наблюдалось сильное задымление. Ликвидацию пожара осуществляют 34 человека и 8 единиц техники.

В новость были внесены изменения (12:04 мск) - добавлена информация о локализации пожара.