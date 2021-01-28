Суд приостановил новый конкурс на пост главы Сургута

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 января. /ТАСС/. Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) приостановил проведение нового конкурса по выборам главы крупнейшего муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа - Сургута. Соответствующее решение принято по иску одного из отстраненных ранее кандидатов, депутата местной думы от ЛДПР Евгения Барсова, говорится в определении суда, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

26 января Сургутский городской суд принял иск Барсова об обжаловании решения конкурсной комиссии. Ранее Барсов сообщал ТАСС, что все документы подавал правильно, но их отклонили, поскольку содержались неполные сведения. По его словам, конкурсная комиссия так и не уточнила ему, какие документы были оформлены неверно, хотя по регламенту должна была это сделать через сутки после того, как их забраковала. Рассмотрение иска назначено на 3 февраля 2021 года.

"Приостановить действия думы города Сургута в части принятия решения о проведении повторного конкурса по отбору кандидатур на должность главы города до разрешения настоящего административного иска", - сказано в документе.

В документе поясняется, что суд может принять меры предварительной защиты по иску, если до принятия судом решения существует явная опасность нарушения прав, свобод и законных интересов истца или неопределенного круга лиц, в защиту которых подано заявление. "Также в случае, если защита прав, свобод и законных представителей истца будет невозможна или затруднительна без принятия таких мер", - отмечается в документе.

29 января дума Сургута планировала провести заседание и утвердить даты нового конкурса на пост главы города. Как сообщали ТАСС в пресс-службе местной думы, прием документов на новый конкурс по выборам главы Сургута планировалось начать 31 января, заседание местного парламента, на котором будет определен мэр, должно было состояться 26 февраля.

О выборах главы Сургута

18 января 2021 года дума Сургута признала конкурс на пост главы города несостоявшимся. Как сообщили ТАСС в пресс-службе местного парламента, только один кандидат из 32 человек - инженер ведущей службы релейной защиты и автоматики Артур Романов - предоставил все необходимые документы для участия во втором этапе, в документах остальных содержались неполные или недостоверные сведения.

Ранее сообщалось, что заявки на участие в конкурсе на пост главы Сургута подали 66 человек, пять из них позднее забрали документы. Среди заявившихся были депутат Тюменской областной думы, член ЛДПР Михаил Селюков, депутат думы Сургута от ЛДПР Евгений Барсов, директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Роман Богач, бизнесмены, фрилансеры, сотрудники местных организаций, журналисты, глава благотворительного фонда, безработные, многодетные мамы. При этом временно исполняющая обязанности мэра Анна Томазова документы не подала. Как уточняли ТАСС в пресс-службе местной думы, такое число желающих принять участие в конкурсе объясняется простой процедурой подачи документов.

Прежний глава Сургута Вадим Шувалов 9 декабря 2020 года сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице во "ВКонтакте", что подал заявление в городскую думу о сложении полномочий. 10 декабря дума Сургута приняла отставку Шувалова и утвердила врио мэра его заместителя Анну Томазову. Шувалов назначен заместителем губернатора ХМАО по координации приоритетных проектов.