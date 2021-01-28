Почти 50 тыс. самозанятых зарегистрировались в Свердловской области по итогам 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Почти 50 тыс. самозанятых зарегистрировалось в Свердловской области с введения специального уплаты налога на профессиональный доход. Этот показатель на 30% превышает плановый, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян.

Свердловская область с 1 января 2020 года участвует в эксперименте по внедрению специального налогового режима для самозанятых.

"За 2020 год этот статус в Свердловской области получили более 47 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. По сравнению с другим субъектами РФ мы находимся на пятом месте по этому показателю ожидаемо после Москвы, Московской области, Татарстана и Санкт-Петербурга. Если говорить про показатели нацпроекта ("Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - прим. ТАСС), то за 2020 г. мы его на 30 процентов перевыполнили", - сказал он.

По словам Копеляна, плановый показатель на 2021 год составляет около 50 тысяч самозанятых.

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев отметил, что проблемой при введении режима стал недостаток информации. "Наша первая задача была проинформировать людей, что есть такой налоговый режим и им можно воспользоваться", - уточнил он. По словам Пиличева, в 2020 году было проведено более 1 тыс. консультаций только для самозанятых, а также несколько масштабных форумов. В 2020 году СОФПП был оператором единовременной выплаты всем самозанятым. В 2021 году, по словам Пиличева, фонд будет расширять линейку информационного и финансового сопровождения плательщиков налога на профдоход.

Начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Юлия Смирнягина отметила, из более чем 47 тыс. самозанятых, 3,6 тыс. являются индивидуальным предпринимателями. Она подчеркнула, что результат эксперимента по введению режима можно назвать успешным. По ее словам, анализ, проведенный налоговыми органами, показал, что 41% из зарегистрировавшихся предпринимателей вышли из тени. А самый значительный прирост по числу регистраций был зафиксирован в апреле и мае 2020 года, когда были введены региональные и федеральные меры поддержки. По данным Смирнягиной, на 1 января 2021 г. от самозанятых Свердловской области поступило 86 млн рублей налоговых платежей, 52 млн рублей из них - в бюджет региона, остальные средства в бюджеты регионов, которые самозанятые указали в качестве места осуществления деятельности.

Меры поддержки

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства направил на выплаты самозанятым более 75,5 млн рублей. Всего было произведено почти 15 тыс. выплат за время действия указанной меры поддержки. Финансовая помощь оказывалась как самозанятым, зарегистрировавшимся и не снявшимся с учета до 1 апреля, так и тем, кто стал плательщиком налога на профессиональный доход после этой даты до 1 мая. Первая категория получала выплату в 10 тыс. рублей, вторая - 5 тыс. рублей.