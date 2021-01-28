Более 1 тыс. военных ЦВО привлекли к учениям в двух регионах Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Более 1 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской и Челябинской областях привлечены к учениям, которые стартовали 28 января. В маневрах будут участвовать мотострелки, танкисты, инженеры и артиллеристы, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

"К выполнению учебно-боевых задач на полигоны Свердловской и Челябинской областей вышли военнослужащие мотострелковых, танковых, инженерных и артиллерийских подразделений гвардейской танковой дивизии, а также соединений связи, управления и РЭБ ЦВО", - отмечается в сообщении.

В тексте указано, что военнослужащие совершают марш в назначенные районы, где отработают задачи по организации системы управления, созданию противовоздушной обороны и противодействия средствам РЭБ условного противника, а также выполнят стрельбы из штатного вооружения.

Учения продлятся два дня, к ним привлечено около 200 единиц военной и специальной техники.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В округ входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база в Таджикистане, база Кант в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.