В Югре ликвидировали пожар в жилом доме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 января. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар в жилом двухэтажном деревянном доме в поселке Таежный города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) на площади 720 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 14:39 (12:39 мск) пожар ликвидирован на площади 720 кв. м", - сказал собеседник агентства. По его словам, на данный момент информация о пострадавших не поступала.

Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС ТАСС сообщили, что спасатели тушат пожар в жилом двухэтажном деревянном доме в поселке Таежный на площади около 500 кв. м. Пожар был локализован на площади 720 кв. м. До приезда пожарных эвакуировались около 50 человек из дома, отмечал собеседник. В ликвидации пожара были задействованы 34 человека и восемь единиц техники.

В пресс-службе МЧС России добавили, что эвакуированные из дома жильцы по решению администрации города размещены в хостеле. В МЧС добавили, что распространению огня способствовали конструктивные особенности здания.