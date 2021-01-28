Из аэропорта Кольцово с февраля запустят чартеры в Ереван

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Чартерные рейсы авиакомпании "Армения" между Ереваном и Екатеринбургом запустят с 9 февраля. Об этом сообщается в четверг на сайте Почетного консульства Армении в Екатеринбурге.

Регулярные рейсы между Арменией и РФ были отменены 27 марта 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции. После введения таких ограничений между двумя странами периодически летают чартерные рейсы.

"Информация о чартерных рейсах: 09 февраля 2021 г. (в 20:00) - Ереван - Екатеринбург, 10 февраля 2021 г. (в 01:30) - Екатеринбург - Ереван, 18 февраля 2021 г. (в 20:00) - Ереван - Екатеринбург, 19 февраля 2021 г. (в 01:30) - Екатеринбург - Ереван", - говорится в сообщении.

В консульстве ТАСС уточнили, что полеты будет осуществлять авиакомпания "Армения".

Авиакомпания "Уральские авиалинии" в свою очередь с 6 февраля возобновляет полеты по маршруту Екатеринбург - Ереван (Армения), сообщили в пресс-службе компании. "Вслед за открытием аэропорта Кольцово для международных перелетов мы рады сообщить, что "Уральские авиалинии" открывают чартерные рейсы в Армению. Долгожданные прямые рейсы Екатеринбург - Ереван - Екатеринбург уже есть в нашем расписании. Полеты будут выполняться по субботам с 6 февраля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что стоимость билета будет составлять от 11 07 рублей в одну сторону. Перед перелетом нужно сдать тест на COVID-19 и загрузить результат в приложение "Путешествую без COVID-19". Вернуться в РФ смогут граждане, имеющие основание на въезд по ПП РФ № 635. "Также рассматривается возможность открыть новые рейсы в Беларусь", - добавили там.