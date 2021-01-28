После взрыва газового баллона в подземном переходе в Челябинске возбудили дело

ЧЕЛЯБИНСК, 28 января. /ТАСС/. Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ возбуждено после взрыва газового баллона в подземном переходе Челябинска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Ранее сообщалось, что газовый баллон взорвался в подсобном помещении в подземном переходе на площади Революции в Челябинске около 10:16 мск. Последовало горение на двух квадратных метрах и обрушение подвесного потолка, пожар был ликвидирован, пострадал рабочий.

"По результатам проверки, проведенной по данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вред здоровью человека либо крупного ущерба")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, рабочий, находившийся в подсобном помещении, доставлен в больницу с ожогами второй степени. Разрушений конструкций помещения не имеется.