Фестиваль "Дух огня" в Ханты-Мансийске перенесли с марта на август 2021 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 января. /ТАСС/. Организаторы XIX Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" приняли решение перенести его с марта на август 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора концертно-театрального центра "Югра-Классик" Яна Мальцева.

"Дух огня" из-за пандемии коронавируса в 2021 году планировалось провести в Ханты-Мансийске 11-16 марта в двух форматах - очном и дистанционном. На его площадке впервые должен был состояться конкурс проектов сценариев для участников из стран-членов Арктического совета. Предполагалось, что победители конкурса - первые три места - смогут получить в качестве приза грант на съемки кинофильма по их сценарию.

"На оргкомитете фестиваля принято решение перенести его на август 2021 года из-за ситуации с пандемией коронавируса", - сказала собеседница агентства.

О фестивале

По данным региональных властей, на XIX "Духе огня" планируется традиционная детская программа, гостем которой станет немецкий художник, иллюстратор Виола Липпманн. Программа будет посвящена году Германии в России и пройдет при сотрудничестве с Институтом имени Гете. В рамках мероприятия состоятся встречи и мастер-классы в городах Югры. Также планируется провести мастерскую "Курс на кино" и дополнить ее "Школой гримера".

В культурной программе фестиваля запланирована стендовая выставка экспонатов Российского государственного музея Арктики и Антарктики.

В 2020 году XVIII Международный фестиваль проходил очно с 5 по 9 марта. Тема фестиваля называлась "Пусть всегда будет… Мировое детское и юношеское кино". Главный приз "Золотая тайга" международного конкурса XVIII фестиваля получил российский фильм режиссера Дмитрия Мамулии "Преступный человек".

Идея проведения фестиваля "Дух огня" принадлежит кинорежиссеру Сергею Соловьеву. Ежегодно в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время мероприятия проходят конкурсные и информационные показы. Мероприятие проходит при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.