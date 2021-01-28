Болельщикам разрешили присутствовать на трибунах во время соревнований в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 января. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа разрешили с 1 февраля 2021 года присутствие болельщиков на трибунах во время соревнований и работу учреждений культуры. При этом трибуны можно заполнять только на 25%, а зрительный зал - на 50%, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей со ссылкой на подписанное постановление губернатора Югры Натальи Комаровой.

"С 1 февраля разрешена организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в целях формирования спортивных сборных команд муниципального, регионального уровня и спортивных сборных команд России при реализации регионального и федерального единых календарных планов с привлечением зрителей не более 25% от общей вместимости зрительских трибун", - сказано в сообщении.

По данным департамента, с 1 февраля возобновляют свою деятельность организации и учреждения, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане, работающие в сфере культуры, с учетом заполняемости зала максимум на 50%.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября 2020 года, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежедневно в регионе выявляли все большее число инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 28 января зарегистрировано 47 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 188 за последние сутки. Умерли 655 человек, 43 752 пациента выздоровели. Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 28 февраля для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями.