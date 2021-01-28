Прокуратура требует приостановить деятельность трех пансионатов в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 28 января. /ТАСС/. Прокуратура в Тюмени потребовала приостановить деятельность трех частных пансионатов для пожилых людей из-за нарушений правил пожарной безопасности, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Проверки в Тюмени проводятся после пожара в частном пансионате в поселке Боровский, где 9 января погибли семь пожилых людей. Его хозяйка арестована по делу о пожаре.

"Установлено, что индивидуальный предприниматель Черпакова О. С. оказывала данные услуги в здании по ул. Таежной, а ООО "Стимул" и ООО "Добрые руки" - в зданиях по ул. Березняковской. Проверяющие выявили грубые нарушения правил пожарной безопасности. ООО "Добрые руки" запасные эвакуационные выходы на втором и третьем этажах закрыты на ключ, отсутствует декларация пожарной безопасности, коридоры не обеспечены системой дымоудаления, ширина запасных эвакуационных выходов меньше нормы. Нет инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что нарушения установлены и на других двух объектах. Прокуратура округа направила в Центральный и Калининский районные суды Тюмени иски о приостановлении деятельности трех объектов до устранения нарушений. Также объявлены официальные предостережения о недопустимости нарушений закона и разъяснена уголовная ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Прокуратурой организовано взаимодействие с региональным департаментом социального развития по размещению проживающих в пансионатах людей.

Ранее сообщалось, что в результате проверок прокуратура обратилась в суд для приостановки деятельности пансионата "Новая жизнь", в котором также нашли нарушения пожарной безопасности, и пресекла незаконную деятельность пансионата в частном двухэтажном жилом доме по ул. Широтной в Тюмени.