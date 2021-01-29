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"Уральские авиалинии" открывают прямой рейс из Екатеринбурга в Дубай

Полеты начнут выполняться с 14 февраля
Дубай Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Дубай
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" откроет 14 февраля прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай. Об этом сообщили в пресс-службе компании в пятницу.

Авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

"С радостью сообщаем, что мы вновь будем перевозить жителей Урала в Дубай без пересадок. Рейсы Екатеринбург - Дубай - Екатеринбург стартуют с 14 февраля", - сообщили в компании.

Там уточнили, что до конца марта рейсы будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям, далее возможно увеличение частоты до четырех раз в неделю. Стоимость от 16 500 рублей в одну сторону и от 32 000 рублей за билет туда-обратно.

"Перед полетом нужно ознакомиться с действующими ограничениями на въезд в страну", - уточнили в компании.

В четверг, 28 января, оперативный штаб РФ принял решение об открытии полетов за рубеж из Екатеринбурга.

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