Суд отклонил иск депутата ЛДПР, отстраненного от конкурса на пост мэра Сургута

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 января. /ТАСС/. Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) в пятницу отклонил иск одного из отстраненных ранее кандидатов - депутата местной думы от ЛДПР Евгения Барсова. Он пытался обжаловать решение конкурсной комиссии о снятии его кандидатуры с конкурса на пост главы города из-за неправильного оформления или неполных сведений в поданных документах.

26 января Сургутский городской суд принял иск Барсова об обжаловании решения конкурсной комиссии и назначил его рассмотрение на 3 февраля, а вечером 28 января перенес заседание на 29 января. Также 28 января суд приостановил проведение нового конкурса по выборам главы крупнейшего муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа - Сургута. Ранее Барсов сообщал ТАСС, что все документы подавал правильно, но их отклонили, поскольку содержались неполные сведения. По его словам, конкурсная комиссия так и не уточнила ему, какие документы были оформлены неверно, хотя по регламенту должна была это сделать через сутки после того, как их забраковала.

"Суд оставил без удовлетворения иск [Барсова]. Ему полностью отказано в удовлетворении иска", - сказали ТАСС в приемной судьи Олега Шерстобитова, который рассматривал иск. По словам собеседника агентства, суд также отменил приостановление проведения нового конкурса по отбору кандидатов на должность главы города.

О выборах главы Сургута

18 января 2021 года дума Сургута признала конкурс на пост главы города несостоявшимся. Как сообщили ТАСС в пресс-службе местного парламента, только один кандидат из 32 человек - инженер ведущей службы релейной защиты и автоматики Артур Романов - предоставил все необходимые документы для участия во втором этапе, в документах остальных содержались неполные или недостоверные сведения.

Ранее сообщалось, что заявки на участие в конкурсе на пост главы Сургута подали 66 человек, пять из них позднее забрали документы. При этом врио мэра Анна Томазова документы не подала. Как уточняли ТАСС в пресс-службе местной думы, такое число желающих принять участие в конкурсе объясняется простой процедурой подачи документов.

29 января дума Сургута планировала провести заседание и утвердить даты нового конкурса на пост главы города. Как сообщали ТАСС в пресс-службе местной думы, прием документов на новый конкурс по выборам главы Сургута планировалось начать 31 января, заседание местного парламента, на котором будет определен мэр, должно состояться 26 февраля.

Прежний глава Сургута Вадим Шувалов 9 декабря 2020 года сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице "ВКонтакте", что подал заявление в городскую думу о сложении полномочий. 10 декабря дума Сургута приняла отставку Шувалова и утвердила врио мэра его заместителя Анну Томазову. Шувалов назначен заместителем губернатора ХМАО по координации приоритетных проектов.